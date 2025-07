JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 5,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Telekomindustrie-Ausrüster das Ebit-Ziel für 2025 reduziert, monierte er./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 19:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 19:40 / BST