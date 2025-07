AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den steigenden Pflegekosten:

"Wenn gute Pflege nicht nur Privatsache sein soll, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, muss die Finanzierung der Heime dringend reformiert werden. Die Kosten für die Ausbildung ihrer Pflegekräfte und ihre Investitionen etwa werden heute wie selbstverständlich auf die Bewohner umgelegt, das alleine macht bereits Hunderte von Euro im Monat aus. Warum also diese Kosten nicht aus dem Steuertopf finanzieren, in den Gutverdiener ja mehr einzahlen als Geringverdiener? Auch so kann gelebte Solidarität aussehen."/yyzz/DP/he