Merz empfängt Macron zu Abendessen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Mittwochabend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Berliner Villa Borsig am Tegeler See zu einem Abendessen empfangen. Es ist der erste Deutschlandbesuch Macrons seit dem Regierungswechsel in Deutschland am 6. Mai. Am Tag nach seiner Wahl zum Kanzler war Merz nach Paris aufgebrochen, um zusammen mit Macron einen "Neustart" in den unter seinem Vorgänger Olaf Scholz (SPD) deutlich abgekühlten deutsch-französischen Beziehungen einzuläuten.

Daran wollen beide nun weiter arbeiten und ihre Zusammenarbeit "auf allen Ebenen" vertiefen. Unter anderem will Merz zusammen mit Macron die Unabhängigkeit Europas von den USA stärken und dazu auch über einen europäischen Nuklearschirm reden - eine Idee, der Scholz noch äußerst skeptisch begegnet ist.