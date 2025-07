Pflegerat für Klärung der Kostenträger

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Pflegerat fordert mit Blick auf die gestiegenen Zuzahlungskosten für Pflegeheimplätze eine klare Kostenaufteilung. Die Präsidentin des Pflegerats, Christine Vogler, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), es müsse endlich geklärt werden: "Was übernehmen Bund und Länder, was die Kassen, und was ist den Pflegebedürftigen und ihren An- und Zugehörigen finanziell noch zumutbar?"

Die Pflege im Heim ist für Bewohnerinnen und Bewohner teurer geworden. Die Zahlungen aus eigener Tasche im ersten Aufenthaltsjahr überschritten im bundesweiten Schnitt die Marke von 3.000 Euro im Monat, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab.