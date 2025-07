TAGESVORSCHAU Termine am 23. Juli 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. Juli 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen …