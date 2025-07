Texas Instruments: Zahlen top, Ausblick flop! Aktie crasht brutal nachbörslich

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 4,45 Milliarden US-Dollar, nachdem er im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch bei 3,82 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Besonders die Umsätze im Bereich der analogen Chips, dem mit Abstand größten Geschäftsbereich des Unternehmens, legten um 18 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zu. Damit übertraf dieser Sektor die Schätzungen von StreetAccount von 3,39 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn stieg um 15 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. 1,41 US-Dollar je Aktie im Vergleich zu 1,13 Milliarden US-Dollar bzw. 1,22 US-Dollar je Aktie im Vorjahr.

Trotz der sehr guten Zahlen sorgte der enttäuschende Ausblick nach Börsenschluss für einen Kursturz der TI-Aktie an der Nasdaq. Zwischenzeitlich fiel der Kurs um mehr als zwölf Prozent auf 188,98 US-Dollar.

Texas Instruments, ein bedeutender Anbieter von Halbleitern für die Automobil- und Industriebranche, sorgte zuletzt für Aufsehen, als das Unternehmen im Juni ankündigte, 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Chipfabriken in Texas und Utah zu investieren. Diese Entscheidung wurde von der Trump-Regierung gelobt, da sie Teil der Bemühungen ist, mehr Technologieproduktion in die USA zu verlagern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion