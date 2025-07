Bolsonaro weist Verstöße gegen Social-Media-Verbot zurück

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat Vorwürfe zurückgewiesen, gegen ein gerichtlich angeordnetes Verbot der Nutzung sozialer Medien verstoßen zu haben. "Der Beschwerdeführer (Bolsonaro) hat nie damit gerechnet, dass es ihm verboten sei, Interviews zu geben, die in sozialen Netzwerken geteilt werden können", erklärten seine Anwälte laut Medienberichten in einem Schreiben an den Obersten Gerichtshof. Bolsonaro habe weder selbst Inhalte in sozialen Medien gepostet noch Dritte damit beauftragt, hieß es weiter.

Anlass der Stellungnahme war eine Anordnung des Richters Alexandre de Moraes, der Bolsonaro nach einem Besuch im Kongress am Montag eine Frist von 24 Stunden gesetzt hatte, mögliche Verstöße gegen die Auflagen zu erklären. Bolsonaro war mit einer elektronischen Fußfessel unterwegs und hatte bei dem Termin mit Abgeordneten gesprochen. Videos dieser Begegnung wurden anschließend auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verbreitet.