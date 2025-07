Akkodis gestaltet smarte Verkehrslösungen im EU-Projekt FEDORA

Akkodis arbeitet mit führenden europäischen Partnern in Wien, dem Baskenland, Reggio Emilia, Nikosia, Budapest und Kopenhagen zusammen, um innovative Verkehrsmanagementlösungen zu entwickeln, die die nachhaltige Mobilität in Städten in ganz Europa fördern – Start von Pilotdemonstrationen in Wien im Sommer 2026.

WIEN, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Akkodis, Teil der Adecco Group und führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, freut sich, seine Teilnahme an dem von der EU geförderten Projekt FEDORA1 (Federation of Network Optimisation Services, Simulation Foresights, and Data Alchemy for Adaptable, Agile, Secure, and Resilient Multimodal Traffic Management) bekannt zu geben. Koordiniert von ERTICO – ITS Europe, wurde die Initiative offiziell am 1. Juni gestartet und vereint ein starkes Konsortium von Institutionen, die sich auf die Lösung der drängenden Mobilitätsherausforderungen von heute konzentrieren.