TOKYO SKYTREE feiert das 30-jährige Jubiläum von Toy Story mit einem Event

TOKIO, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., der Betreiber von TOKYO SKYTREE, veranstaltet „To the Sky Beyond Imagination TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE" anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung des Films „Toy Story". Die Veranstaltung begann am Donnerstag, 17. Juli, und dauert bis Freitag, 31. Oktober 2025.

Key Visual von „To the Sky Beyond Imagination TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE":

