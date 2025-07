Stabilisierung nach Rücksetzer

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax dürfte am Mittwoch deutlich stärker starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,9 Prozent höher auf 24.249 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich mit 23.921 Punkten exakt an seine 50-Tage-Linie abgerutscht, bevor eine gewisse Stabilisierung einsetzte. Letztlich schaffte er es sowohl zurück über 24.000 Punkte als auch über die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigeren Trend abbildet. Vor der anrollenden Berichtssaison und der näher rückenden Frist im Zollstreit mit den USA setzt sich der Schlingerkurs im Dax damit fort. Für Hoffnung sorgt ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Trump verkündete. Darin habe man sich auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent geeinigt. Zuvor hatte Trump noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Tokioter Börse feierte und die Europäer hoffen auf eine Blaupause für ihre laufenden Verhandlungen.

USA: - DOW UND S&P 500 IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street etwas zulegten, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq moderat abwärts. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen Quartalszahlen einiger großer Unternehmen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 44.502,44 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , der tags zuvor ein Rekordhoch erzielt hatte, legte um 0,06 Prozent auf 6.309,62 Zähler zu. Der Nasdaq 100 fiel um 0,50 Prozent auf 23.063,58 Punkte. Auch der technologielastige Auswahlindex hatte am Montag eine Bestmarke erreicht.

ASIEN: - GEWINNE - Die von US-Präsident Donal Trump verkündete Einigung zwischen den USA und Japan auf ein Handelsabkommen hat am Mittwoch der Börse in Tokio kräftigen Rückenwind verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schnellte um fast dreieinhalb Prozent nach oben. Das Abkommen zwischen den beiden Ländern macht Anlegern zudem Hoffnung, dass sich die USA in ihren Handelsstreitigkeiten auch mit anderen Ländern einigen werden. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, stieg im späten Handel um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann gut ein Prozent.

DAX 24041,90 -1,09%

XDAX 24064,69 -0,79%

EuroSTOXX 50 5290,48 -0,98%

DJIA 44502,44 0,40%

S&P 500 6309,62 0,06%

NASDAQ 100 23063,58 -0,50%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 130,44 -0,13%

DEVISEN:



Euro/USD 1,1735 -0,16%

USD/Yen 146,97 0,24%

Euro/Yen 172,48 0,07%

BITCOIN:



Bitcoin 118.966 -0,87%

ROHÖL:



Brent 68,81 +0,22 USD

WTI 65,51 +0,20 USD

