Trump verkündet Japan-Deal! Japanische Auto-Aktien gehen steil

US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag ein "massives" Handelsabkommen mit Japan an. Dieses sieht eine Zollsenkung um 15 Prozent auf japanische Exporte in die USA vor. Auch die japanischen Zölle auf US-Importe sinken auf 15 Prozent. Trump bezeichnete das Abkommen auf Truth Social als "das vielleicht größte aller Zeiten" und betonte, dass Japan 550 Milliarden US-Dollar in die USA investieren werde, wovon die USA 90 Prozent der Gewinne erhalten würden.

Trump zufolge werde Japan seinen Markt für US-Waren öffnen, einschließlich Autos, Lkws, Reis und weiterer landwirtschaftlicher Produkte. Das Abkommen solle "Hunderte Tausende von Arbeitsplätzen" in den USA schaffen. Besonders hervorzuheben ist die Senkung der US-Zölle auf japanische Autos von derzeit 25 Prozent auf 15 Prozent. Japanische Autoexporte in die USA sind ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Wirtschaft und machten im Jahr 2024 28,3 Prozent aller Exporte aus.