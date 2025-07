Talanx in der Halbzeitpause

Die Kursentwicklung seit Ende Juni im laufenden Aufwärtstrend ähnelt sehr stark einem bärischen Kursmuster und damit einer klassischen Flagge. Solche Konstrukte kommen häufig als trendbestätigendes Element einer Kursbewegung vor und werden häufig in die Gegenrichtung aufgelöst. Demnach wäre bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 108,00 Euro bei Talanx eine weitere Korrekturwelle auf 104,90 und darunter in den Bereich von 101,00 Euro zu erwarten. Vielleicht wird sogar noch das Märzhoch bei 99,50 Euro touchiert, ehe Talanx zur Oberseite abdreht und wieder seinen übergeordneten Aufwärtstrend aufnimmt. Entschärfen ließe sich eine derartige Entwicklung dagegen erst bei Tagesschlusskursen oberhalb von 115,00 Euro. In diesem Fall wäre ein Gipfelsturm mit entsprechenden Anstiegschancen 118,00 Euro denkbar.

Trading-Strategie: