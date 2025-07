DAX verliert empfindlich an Wert

Allein aus dem S&P-500 legen im Laufe dieser Woche 135 Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor, am Dienstag standen unter anderem die Zahlen des Getränkeherstellers Coca-Cola und des Autobauers General Motors sowie der Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX an. Am Mittwoch gewähren der E-Auto-Hersteller Tesla, die Google-Mutter Alphabet sowie T-Mobile US und AT&T Einblick in ihre Bücher. Am Donnerstag folgen der Chemiekonzern Dow, der Industriegigant Honeywell und der Chiphersteller Intel.

Das gibt den Aktienmärkten genügend Raum, um sich auszutoben und nebenbei einige Fehlsignale zu hinterlassen. Für den DAX würde bei einem Tagesschlusskurs von unter 24.000 Punkten eine Abwärtsvariante in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.742 Punkten und darunter auf das Märzhoch bei 23.476 Punkten drohen. Auf der Oberseite gilt es weiterhin, den Widerstand von 24.480 Punkten zu überwinden, um neuerliche Kaufsignale zu den Rekordständen bei 24.639 Punkten und darüber auf 24.730 Punkte freizusetzen. Aber erst die kommenden Stunden dürften über die weitere Entwicklung des DAX Auskunft geben.