Friedrich Vorwerk erhöht Jahresziel kräftig - Umsatz- und Gewinnsprung

Katjuschov schrieb 16.07.25, 14:08

Dazu kommt noch, dass FV genug konsolidiert hatte und nach dem Ausbruch aus den (engstehenden) Bollingerbändern die Zeit reif war für das Erklimmen der nächsten Stufe.



Klar, dass der ein oder andere nun paar Gewinne mitnimmt. Langfristig gesehen kann es hier jedoch noch ganz andere Kurse geben.



Mein Szenario weiterhin bis 2030:

Aufstieg in den M-Dax und Kurs ca. 200-250.

Das liest sich jetzt sicherlich "utopisch". Jedoch halte ich es im Bereich des Möglichen, dass in ein paar Jahren (die ein oder andere Akquisition dürfte bis dahin noch über die Bühne gehen) ein EpS von ca. 7-8 Euro erreicht wird. Dann noch ein KGV von 30 - der Sektor dürfte noch lange "in" bleiben...



Schau mer ma. Bleibt spannend. :)