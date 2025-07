DAX verteidigt 24.000er Marke – USA-Japan-Deal macht Hoffnung

Die Anleger in Frankfurt hoffen heute Morgen nun darauf, dass Japans Deal eine Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union sein kann. Positiv hervorzuheben ist, dass auch die Sektor-Zölle gegen japanische Autos gesenkt wurden. Das ist ein zentrales Anliegen der EU. Wie bisher bei ähnlichen Ankündigungen Trumps fehlen allerdings auch dieses Mal die Details. Wie vieles, was jetzt verkündet wurde, in der Praxis funktionieren soll, ist unklar. Anlegern genügt es, dass die Botschaft wieder passt: Verhandlungen ergeben Sinn und können ein besseres Ergebnis erreichen.

Sah es gestern Nachmittag zwischenzeitlich so aus, als würde der DAX die Fassung und mit ihr auch die Unterstützung bei 24.000 Punkten verlieren, waren sogleich Schnäppchenjäger wieder zur Stelle. Sie hatten mit Japan den richtigen Riecher. Technisch gesehen hat die runde Marke also gehalten, womit eine Trendwende vereitelt wurde. Erfolgt jetzt ein Ausbruch über 24.500 Zähler, ist ein neues Allzeithoch nicht mehr fern. Die Anleger müssen nur aufpassen, ihre Rechnung nicht ohne den Wirt zu machen. Trump kann immer noch etwas mit der EU im Schilde führen, womit man nicht rechnet.