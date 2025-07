Schon konservative Bewertung offenbart riesiges Gewinnpotenzial - Eine Analyse

Ein überraschender Kursausbruch sorgt derzeit für Aufsehen im mexikanischen Edelmetallsektor: Die Aktie von Minera Alamos Inc. (TSXV: MAI) schoss gestern, am 22. Juli, unter massivem Volumen von über 7,8 Millionen gehandelten Aktien um 16% nach oben – ein deutliches Signal für wachsendes Markinteresse. Auslöser war eine brisante Branchenmeldung: Heliostar Metals Ltd. (TSXV: HSTR) erhielt nach monatelanger Unsicherheit offiziell die Genehmigung für die Erweiterung ihres Tagebaus bei der San Agustin Mine in Durango.



Diese Genehmigung ist ein politischer Meilenstein – die erste ihrer Art seit den Wahlen in Mexiko – und widerlegt damit die weit verbreitete Marktmeinung, die aktuelle Regierung würde neue Tagebau-Projekte womöglich blockieren. Das Gegenteil ist nun der Fall: Mit der jüngst erfolgten Genehmigung setzt Mexiko ein deutliches Signal für investitionsfreundliche Rahmenbedingungen im Goldsektor.



Der Markt reagierte prompt: Heliostar stieg um 12%, Minera Alamos gar um 16,3% und Tocvan um 3,77%. Tocvan und Minera warten selbst auf Minen-Genehmigungen (Minera Alamos u.a. für die Santana Mine, nur wenige Kilometer von Tocvans Pilar-Minenprojekt entfernt) – und beide gelten als direkte Profiteure des regulatorischen Rückenwinds.



Doch der eigentliche Kurskatalysator der nächsten Tage könnte Tocvan selbst sein: Auch hier steht die erwartete Genehmigung der Pilotmine (50.000 Tonnen Haufenlaugungsanlage) kurz bevor – voraussichtlich noch im Juli. Sollte diese bewilligt werden, könnte das eine Kettenreaktion auslösen und die Aktie – ähnlich wie bei Minera Alamos – explosionsartig in Bewegung setzen; aber da Tocvan nur ein Neuntel an Aktien im Umlauf hat, sollte die Reaktion deutlich heftiger sein.



Das Genehmigungsumfeld in Mexiko hellt sich deutlich auf, was Unternehmen wie Tocvan, Minera Alamos und Heliostar plötzlich aus der Bewertungsreserve holt. In einem Umfeld historisch hoher Goldpreise und wachsender politischer Klarheit in Mexiko ist die Neubewertung dieser Projekte längst überfällig.

In einem gestern veröffentlichten Artikel beleuchtet der Analyst und Tocvan-Aktionär Matthew von JRI (Junior Resource Investing) das Gewinn- und Renditepotenzial von Tocvan Ventures Corp. unter wirtschaftlich konservativen Annahmen – mit bemerkenswerten Ergebnissen. Trotz bewusst pessimistischer Parameter ergibt sich ein hochattraktives Bild für Anleger.

Kernannahmen: "Worst Case"-Rechnung mit positiven Überraschungen

Matthew legt in seiner "My Own Production Napkin Math" eine konservative Szenarioanalyse vor. Die Kerndaten seiner Kalkulation:

• Erzmenge: 100.000 Tonnen pro Jahr (entspricht 300 t/Tag)

• Goldgehalt: nur 0,8 g/t (obwohl viele Bohrergebnisse über 1 g/t liegen – siehe weiter unten)

• Gewinnungsrate: nur 60% (obwohl metallurgische Tests von Tocvan >90% möglich machen)

• AISC (Produktionskosten): $1.500 USD/Unze (Tocvan CEO spricht von $1.000 USD/Unze für die kommerzielle Produktion)

• Goldpreis: $3.000 USD/Unze (aktuell liegt der Goldpreis jedoch bei über $3.400 USD/Unze und steigt weiter)

• Ergebnis: selbst unter diesen Bedingungen ergibt sich ein jährlicher Nettogewinn von $65 Millionen CAD



Ergo: Wenn bereits ein so konservatives Modell derart profitabel ist, ist das „Upside“-Potenzial bei realistischeren Annahmen enorm.

Bohrergebnisse belegen höhere Gehalte nahe der Erdoberfläche

Ein Blick auf die Bohrergebnisse (u. a. aus dem offiziellen Unternehmensbericht vom Juni 2025) zeigt, dass viele Zonen oberflächennah und mit deutlich höherem Goldgehalt als 0,8 g/t liegen:

• 64,9 m @ 1,2 g/t Gold, inkl. 3 m @ 21,6 g/t Gold + 209 g/t Silber

• 83,5 m @ 1,3 g/t Gold, inkl. 9,7 m @ 10,3 g/t Gold

• 106,8 m @ 0,6 g/t Gold, inkl. 3,1 m @ 19,4 g/t Gold

• Historische Bohrungen u.a. mit 21 m @ 38,3 g/t Gold

Diese Ergebnisse deuten klar darauf hin, dass in den ersten Jahren der kommerziellen Förderung hochgradige Zonen im Tagebau erschlossen werden können – mit wahrscheinlich über 1 g/t Gold im Schnitt.

Metallurgie: >90 % Goldgewinnung technisch möglich

Tocvans Tests zeigen, dass mit moderner Technik hohe Goldausbeuten erreichbar sind:

• Bis zu 99% Goldgewinnung bei Agitiertem Laugungsverfahren

• Die Großprobe ("bulk sample") hatte einen "Head Grade" von 1,9 g/t Gold, extrahiert wurden 1,2 g/t Gold (62%)

• Das Feinkornmaterial zeigte in Kurzzeittests 80% Goldgewinnung in 24 Stunden

Matthews Kalkulation geht hier von lediglich 60% Gewinnungsrate aus – also deutlich konservativer als die Realität erwarten lässt.

Bewertungspotenzial: 6x bis 10x Kurssteigerung denkbar

• Aktuelle Marktkapitalisierung von Tocvan: $34 Mio. CAD

• Matthews konservatives Gewinnszenario: $65 Mio. CAD pro Jahr

• Bewertung bei einem konservativen KGV von 3x: $195 Mio. CAD ⇒ 6-facher Anstieg auf ca. $3,24 CAD/Aktie (aktuell $0,55 CAD)

• Realistisch bei besseren Annahmen (z.B. 90% Gewinnungsrate, 1,2 g/t Gold, $1.000 USD/Unze AISC): sogar 10x auf >$5 CAD/Aktie

Expansionspotenzial: von 50.000 t → 100.000 t → 200.000 t jährlich

• 2025: Pilotmine mit 50.000 t (Genehmigungserteilung wird in Kürze erwartet)

• 2026: 100.000 t pro Jahr in kommerzieller Produktion denkbar

• 2027: mögliche Expansion auf 200.000 t pro Jahr, v.a. bei Einstieg eines strategischen Partners (z.B. regionaler Gold- oder Silberproduzent)

Mit höheren Durchsatzmengen wächst der Ertrag fast linear – das würde Gewinne von >$100 Mio. CAD jährlich ermöglichen.

Genehmigung und Zeitplan

• Genehmigungen sind eingereicht

• Pilotproduktion ist für 2025 geplant

• Positive Rückmeldungen der Behörden werden in Kürze erwartet

Fazit: Tocvan: Das unterschätzte Juwel im Goldbullenmarkt

Matthew bringt es auf den Punkt: Tocvan ist "sneaky good" – ein Unternehmen, das unauffällig aber konsequent Fortschritte macht:

• Sehr gutes Verhältnis von Risiko und Ertrag

• Stetige Explorationserfolge

• Metallurgisch stark

• Extrem niedrige Investitionshürde (vollständige Produktionsanlage für nur ca. $20 Mio. USD)

• Riesiges wirtschaftliches Potenzial bei konservativen Annahmen

• Rekordhohe Goldpreise als Rückenwind

Jetzt ist die Zeit, dabei zu sein: Tocvan steht am Beginn einer möglichen hochprofitablen Produktionsphase – mit genehmigungsreifer Pilotanlage, stetig wachsenden Ressourcen, starken Bohrergebnissen nahe der Erdoberfläche und nachgewiesener Metallurgie, die Goldausbeuten von bis zu 99% ermöglichen. Während der Goldpreis Rekord um Rekord bricht, arbeitet Tocvan zielstrebig und kosteneffizient an der Realisierung seines Produktionsplans – in einem der günstigsten Abbaugebiete der Welt.



Die Bewertung ist aktuell noch ein Bruchteil dessen, was selbst konservative Modelle nahelegen – mit einem realistischen Kursvervielfachungspotenzial in Sichtweite. Wer jetzt investiert, positioniert sich rechtzeitig vor dem bevorstehenden Übergang zur kommerziellen Produktion – und damit vor einem entscheidenden Werthebel. Für Anleger mit Weitblick und Sinn für unterbewertete Wachstumsstorys ist Tocvan derzeit eine der spannendsten Gelegenheiten im Goldsektor.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 61.505.946

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,55 CAD (22.07.2025)

Marktkapitalisierung: $34 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,336 EUR (22.07.2025)

Marktkapitalisierung: €21 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Junior Resources Investing Disclaimer: Die Inhalte des Junior Resource Investing Podcasts dienen ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als persönliche rechtliche oder Anlageberatung oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Produkten zu verstehen. Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt, jedoch übernehmen wir keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten. Wir sind keine registrierten Anlageberater. Die Inhalte basieren auf Meinungen, SEDAR-Einreichungen, aktuellen Ereignissen, Pressemitteilungen und Interviews, sind jedoch nicht unfehlbar. Es können Fehler enthalten sein, und Junior Resource Investing gibt weder eine stillschweigende noch ausdrückliche Garantie für die Richtigkeit der präsentierten Informationen. Wenn persönliche Beratung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten rechtlichen, steuerlichen oder Anlagefachmann. Treffen Sie keine Anlageentscheidungen auf Grundlage der Informationen, die auf Junior Resource Investing oder in unseren Videos oder schriftlichen Arbeiten enthalten sind. Es ist möglich, dass wir Beteiligungen an einigen der auf dieser Seite vorgestellten Unternehmen halten und daher voreingenommen sind und ein offensichtlicher Interessenkonflikt besteht. Ebenso könnten wir von dem Unternehmen, das wir in dieser Folge interviewt haben, vergütet worden sein, was ebenfalls einen offensichtlichen Interessenkonflikt darstellt. Junior Resource Investing kann Webadressen oder Links zu Websites bereitstellen, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für die Inhalte solcher externer Websites. Die Informationen, die Sie auf Junior Resource Investing finden, verwenden Sie auf eigenes Risiko. Durch die Nutzung von Junior Resource Investing erklären Sie sich damit einverstanden, Junior Resource Investing, dessen Eigentümer, Mitarbeiter, Sponsoren, Partner und verbundene Unternehmen schadlos zu halten und vollständig von jeglicher Haftung freizustellen – für alle Verluste, Schäden oder Verletzungen (finanzieller oder sonstiger Art), die entstehen können. Die Rechte an allen Bildern verbleiben beim ursprünglichen Eigentümer.

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile eines externen Artikels über Tocvan, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.