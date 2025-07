Thales: Rüstungsgeschäft beflügelt Wachstum, Aufträge sprudeln

Der französische Rüstungs- und Technologiekonzern Thales hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt und zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie baut ihre Rallye in diesem Jahr weiter aus.

Treibende Kraft bleibt das Verteidigungsgeschäft, das allein 5,58 Milliarden Euro zum Halbjahresumsatz von 10,27 Milliarden Euro beitrug. Das entspricht einem Plus von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Herausragend waren dabei sechs Großaufträge über jeweils mehr als 100 Millionen Euro, darunter ein über 1 Milliarde Euro schwerer Auftrag aus Indien für 26 Rafale-Marinejets sowie ein 1,16 Milliarden Pfund schwerer Luftverteidigungsvertrag mit Großbritannien.

Der Aktienkurs von Thales, Europas größtem Anbieter von Rüstungselektronik, notiert aktuell (09:00 Uhr) bei Tradegate 1,8 Prozent höher. Im Handel in Paris haben die Titel in diesem Jahr bereits 77 Prozent gewonnen. Zum Vergleich: Rheinmetall-Titel haben in dem Zeitraum 190 Prozent gewonnen.

Auch die Luftfahrttechnik (Avionik) lieferte solide Beiträge, insbesondere durch die höhere Produktionskapazität im zivilen und militärischen Bereich. Dagegen litt das Raumfahrtsegment unter einer leichten Abkühlung bei den Neuaufträgen.

Unterm Strich erzielte Thales ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,25 Milliarden Euro, was einer Marge von 12,2 Prozent entspricht – leicht über den Erwartungen. Der Nettogewinn stieg um 6 Prozent auf 664 Millionen Euro. Der freie Cashflow kletterte auf 499 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen deutlich.

Thales-Aktien haben seit Jahresbeginn um 78 Prozent zugelegt, gestützt durch steigende europäische Rüstungsausgaben infolge des Ukraine-Kriegs. Zusätzlichen Rückenwind bringt ein Beschluss von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das Verteidigungsbudget bis 2027 zu verdoppeln. Drei Jahre früher als bisher geplant.

Trotz des starken Wachstums blickt das Unternehmen wachsam auf das internationale Handelsumfeld. Zwar rechnet Thales mit einem begrenzten Effekt durch die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle.

Dennoch könnte das Luftfahrtgeschäft über transatlantische Wartungsverträge und Kartenausfuhren betroffen sein. Im Ernstfall sei man aber vorbereitet, so Finanzchef Pascal Bouchiat: Produktionsverlagerungen und alternative Importmodelle seien möglich.

Thales bleibt auf Wachstumskurs, mit Rückenwind von der Rüstung, technischer Stärke und politischer Unterstützung. Doch der Zollstreit mit den USA könnte bald zur Belastungsprobe werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion