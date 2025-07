Friedrich Vorwerk Group Aktie heute im Plus (80,50€) - 23.07.2025

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Friedrich Vorwerk Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,26 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?