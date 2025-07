Abivax Aktie schießt in die Höhe nach Phase-3-Erfolg

Mit der Meldung vom 19. Juli hat Abivax das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen. Obefazimod gilt als First-in-Class-Therapie, die auf der gezielten Modulation von microRNA basiert. Die jüngsten Studienergebnisse zeigen laut Unternehmen eine signifikante Wirksamkeit gegenüber Placebo – ein Durchbruch, der nicht nur medizinisch, sondern auch kommerziell große Erwartungen weckt. Analysten sprechen bereits von einem möglichen Milliardenmarkt, in dem Abivax eine führende Rolle einnehmen könnte.

Bereits in den Tagen vor dem Kurssprung hatte sich angedeutet, dass Investoren verstärkt auf eine positive Entwicklung spekulieren. Am 16. Juli überschritt der Kurs erstmals seit Monaten die Marke von 9,25 Euro und durchbrach damit ein wichtiges technisches Widerstandsniveau. Die Aktie etablierte sich damit klar im Aufwärtstrend, was weitere Käufer anlockte. Seit dem 10. Juli hatte sich der Kurs bereits um über 36 % gesteigert – der finale Auslöser blieb jedoch die Veröffentlichung der Phase-3-Daten.

Auch Analysten haben ihre Einschätzungen angepasst. Zehn von elf Experten raten mittlerweile zum Kauf, mittelfristige Kursziele liegen teilweise bei über 30 Euro. Der enorme Sprung auf rund 40 Euro am Dienstag zeigt allerdings, dass der Markt bereits große Hoffnungen einpreist. Für Anleger bedeutet das neben erheblichen Gewinnchancen auch ein erhöhtes Risiko – vor allem wenn es zu Verzögerungen in der Zulassung oder zu Finanzierungsengpässen kommen sollte. Zwar verfügt Abivax nach eigenen Angaben über ausreichende Mittel bis ins vierte Quartal, doch die Kapitalausstattung wird ein Thema bleiben.

Die nächsten Wochen dürften darüber entscheiden, ob der Kursanstieg nachhaltig ist oder ob es sich um eine kurzfristige Übertreibung handelt. Klar ist: Mit dem vielversprechenden Wirkstoff Obefazimod und einer starken Reaktion des Marktes hat Abivax die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten gleichermaßen gewonnen.