UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure könnte im vergangenen Quartal über der Zielspanne des Softwareriesen gelegen haben, schrieb Karl Keirstead in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den kommende Woche anstehenden Zwischenbericht. Im Fokus stehe auch der Einfluss des jüngsten Stellenabbaus auf die Margenaussichten./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 431,7EUR auf Tradegate (23. Juli 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 500

Währung: USD

