Solar-Aktie Enphase Energy: Bitte nicht schon wieder!

Bereits zum zweiten Mal hintereinander drohen den Anteilen von Enphase Energy schwere Verluste. Wurde das Unternehmen bei der letzten Vorlage seiner Quartalszahlen für verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen mit Kursverlusten von 15,7 Prozent abgestraft , enttäuschte nun eine Prognose unter den Erwartungen – dabei performte der Hersteller von Solar-Wechselrichtern in den vergangenen drei Monaten besser als gedacht.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 19,7 Prozent auf 363,2 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um rund 3,5 Millionen Euro übertroffen werden. Verantwortlich für die Erholung der im letzten Jahr noch schwer angeschlagenen Geschäfte war erneut eine wachsende Zahl an Auslieferungen von Batteriespeichern.

Nettogewinn um 242,6 Prozent gestiegen

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie lief es besser als gedacht. Während die Schätzungen der Analystinnen und Analysten bei 0,62 US-Dollar gelegen hatten, präsentierte das Unternehmen mit 0,69 US-Dollar ein um 7 Cent höheres Ergebnis. Das bedeutete gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr eine deutlichen Verbesserung von 0,26 US-Dollar je Anteilsschein.

Die operativen Verbesserungen werden vor allem am Gesamtergebnis ersichtlich. Der Nettoertrag stieg um 242,6 Prozent von zuvor 10,8 Millionen US-Dollar auf nun 37,0 Millionen US-Dollar. Ohne Bereinigungen lag der Gewinn pro Aktie (EPS) damit bei 0,28 US-Dollar. Damit konnte der Betriebsabschluss sowohl gegenüber dem Vorquartal (EPS 0,22 US-Dollar) als auch dem Vorjahresquartal (EPS 0,08 US-Dollar) erheblich verbessert werden.

Q3- und Margenprognose enttäuschen

Für das kommende Quartal blieb Enphase Energy mit seinem Ausblick aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz in Höhe von 330,0 bis 370,0 Millionen US-Dollar.

Die Mittelpunktschätzung von 350,0 Millionen US-Dollar liegt damit einerseits unter dem im abgelaufenen Quartal erzielten Ergebnis sowie andererseits unter der Konsensprognose von 368,35 Millionen US-Dollar.

Unterdessen rechnet der Konzern nicht damit, seine bereinigte Bruttomarge von zuletzt 48,6 Prozent behaupten zu können. Für Q3 sind 43,0 bis 46,0 Prozent prognostiziert. Damit dürfte neben den Erlösen auch der Gewinn niedriger ausfallen als in den vergangenen drei Monaten.

Aktie gibt Gewinne ab, baut Verluste aus

Üblicherweise ist das dritte Quartal saisonal bedingt eines der stärksten im Jahresverlauf. Umso enttäuschter zeigten sich Investoren in der US-Nachbörse. Nachdem die Aktie im regulären Handel noch 7,2 Prozent zugelegt hatte, büßte sie nachbörslich nach 2,3 Millionen gehandelten Stücken 8,1 Prozent an Wert ein.

Kommt es am Mittwoch nicht noch zu einem Intraday-Reversal, steht die Aktie vor der Fortsetzung ihrer Verlustserie. Stand Dienstagabend lagen die Abgaben gegenüber dem Jahreswechsel bereits bei 38,1 Prozent. Vom bisherigen Jahrestief von 33,01 US-Dollar, dessen Unterschreiten ein neues Verkaufssignal liefern würde, ist Enphase Energy aber noch ein gutes Stück entfernt.

Fazit: Trotz allem könnte sich ein Einstieg jetzt lohnen

Wenngleich der Chart ein Bild des Grauens liefert und auch die Prognose für das kommende Quartal nicht zu überzeugen wusste, wird Enphase Energy aus fundamentaler Perspektive für einen antizyklischen Einstieg immer attraktiver.

Mit seinen IQ-Batteriespeichern hat das Unternehmen eine Antwort auf die Nachfrageschwäche bei Invertern gefunden – in der Pressekonferenz witterte CEO Badrinarayanan Kothandaraman so zum Beispiel in den Niederlanden eine 2-Milliarden-Chance.

Außerdem ist die Bewertung im Branchenvergleich niedrig. Mit einem für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8 ist das Unternehmen aufgrund seiner verteidigten Profitabilität eines der derzeit günstigsten. Wer ein bisschen Geduld und Frustrationstoleranz mitbringt, könnte hier mittel- und langfristig ein Schnäppchen machen.

