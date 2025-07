Donut-Aktie Krispy Kreme: Die Meme-Rallye geht weiter

Die Aktie der Fast-Food-Kette Krispy Kreme ist in das Visier der Meme-Trader geraten. Dabei sorgt das Ticker-Symbol der Aktie DNUT – in Anlehnung an die beliebten Teigringe der Donut-Kette – für den richtigen Meme-Effekt. Kleinanleger in den einschlägigen Social-Media-Foren jubeln die Aktie derzeit unaufhaltsam nach oben.

Am Dienstag schoss der Kurs der Donut-Kette um mehr als 26 Prozent in die Höhe – und setzte die Rallye auch nach Handelsschluss mit weiteren 34 Prozent Kursgewinnen fort. Am Mittwochmorgen notieren die Papiere bei über 5 US-Dollar. Weder positive Unternehmensnachrichten noch fundamentale Verbesserungen sind der Auslöser, sondern ein erneuter Hype, der aus einer Mischung von hoher Leerverkäuferquote und spekulativen Käufen befeuert wird.