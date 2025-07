Euro gibt Teil der Vortagesgewinne ab - Yen trotz Handelsdeal schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch einen Teil der seit Wochenbeginn erzielten Gewinne abgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1741 US-Dollar gehandelt. Am Dienstag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1760 Dollar gestiegen und war damit mehr als einen Cent höher gehandelt worden als zu Beginn der Handelswoche.

Die deutlichen Kursgewinne beim Euro der vergangenen Tage beruhen nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf einer Dollar-Schwäche. "Diese begründet sich nicht nur in den Zinsperspektiven, sondern in dem anhaltenden Druck, der von der US-Politik auf Fed-Chef Powell ausgeübt wird", heißt es in einem Marktkommentar.