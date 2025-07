Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf US-Japan-Deal

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.220 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, Mercedes-Benz und Volkswagen sowie die weiteren Autotitel mit kräftigen Gewinnen. Entgegen dem Trend mit Verlusten fanden sich dagegen die Papiere von SAP, Eon und Infineon am Ende wieder. SAP hatte am Vorabend neue Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine positive Gewinnentwicklung gemeldet. Auf die spekulierte Anhebung des Gewinnziels für das Gesamtjahr verzichtete das Dax-Schwergewicht aber.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 88,40€ 0,62 × 15,00 Zum Produkt Short 100,45€ 0,64 × 15,00 Zum Produkt