Bernstein belässt Nokia auf 'Market-Perform' - Ziel 4,50 Euro

sokol22 schrieb 24.04.25, 14:36

Bei Nokia ist es immer "besser als es aussieht" und der Kurs steht auch immer tiefer als er sollte.



Immer der gleiche Ablauf, es gibt einen Trend/Hype und der Kurs wird paar Monate gepusht - bis dann die Fakten auf den Tisch kommen und alles sich kläglich in Luft auflöst. Dann gibt es paar Monate was auf die Nüsse und der Kurs taucht ab, bis zum nächsten Trend/Hype, usw.



Besserung nicht in Sicht.