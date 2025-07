Mensch und Maschine Software - Aktie steigt rasant - 23.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Mensch und Maschine Software Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,10 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mensch und Maschine Software SE ist ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, stark in Europa vertreten und einer der größten Autodesk-Partner weltweit. Sie bieten Software für CAD, CAM und BIM sowie Schulungen und Beratungen an. Wichtige Konkurrenten sind Autodesk, Dassault Systèmes und Siemens PLM Software. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Partnerschaften, ein umfassendes Schulungsangebot und kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Mensch und Maschine Software einen Gewinn von +6,53 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Mensch und Maschine Software auf +4,52 %.

Mensch und Maschine Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat +3,35 % 3 Monate +6,53 % 1 Jahr -1,07 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 958,63 Mio. wert.

Mensch und Maschine Software SE achieved a historic H1 result in 2025, with strategic shifts boosting EBIT margins, despite a sales dip, and setting the stage for future growth.

Mensch und Maschine Software SE glänzt mit dem zweitstärksten Halbjahresergebnis der Firmengeschichte. Trotz eines Umsatzrückgangs von 31% auf EUR 120,87 Mio. konnte die EBIT-Rendite auf 22,1% gesteigert werden, mit einem EBIT von EUR 26,76 Mio. Der …

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Key word(s): Half Year Results Mensch und Maschine Software SE presenting half year report 2025 23.07.2025 / 08:58 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Second …

Mensch und Maschine Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.