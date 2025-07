BioNxt berichtet über positive Ergebnisse aus seinem Programm zum patentierten sublingualen Cladribin-Schmelzfilm und schließt Formulierung erfolgreich ab

Der Cladribin-API wurde von der Gen-Plus GmbH & Co. KG mit Sitz in München, Deutschland, dem europäischen Arzneimittelentwicklungspartner von BioNxt, für die Entwicklung und Herstellung von Prototypen des oralen Schmelzfilms (ODF) verwendet. Diese ersten Formulierungen wiesen vielversprechende Eigenschaften in Bezug auf die Wirkstoffbeladung, die Gleichmäßigkeit des Films und die Zerfallszeit auf, was bestätigt, dass sich Cladribin für die Arzneimittelverabreichung in Form eines Schmelzfilms eignet.

Dieser Meilenstein in der Formulierung stärkt die Grundlage für die Herstellung klinischer Chargen sowie für weitere Optimierungsschritte, die BioNxt im Rahmen seiner Strategie zur Einleitung einer Bioäquivalenzstudie am Menschen in der zweiten Jahreshälfte 2025 setzen wird.

BioNxt erreicht entscheidenden Meilenstein im Cladribin-Entwicklungsprogramm

Mit BNT23001 soll eine patientenzentrierte Alternative zu den herkömmlichen oralen Cladribin-Tabletten wie Mavenclad angeboten werden, bei welcher der Wirkstoff über einen schnell auflösenden sublingualen Dünnfilm (Schmelzfilm) verabreicht wird. Mit diesem Ansatz will man die Behandlungsadhärenz verbessern, vor allem bei MS-Patienten mit einer Dysphagie, einem häufig auftretenden Symptom, das die Fähigkeit zu schlucken beeinträchtigt.

Die von BioNxt entwickelte Schmelzfilm-Plattform ermöglicht eine präzise und rasche Aufnahme des Wirkstoffs über die Mundschleimhaut und bietet damit potenzielle Vorteile in Bezug auf Bioverfügbarkeit, Komfort und Patientenerfahrung im Vergleich zu herkömmlichen oralen oder injizierbaren Formaten.

Parallel zu den Fortschritten bei der Formulierung arbeitet BioNxt auch an seiner Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sich die laufende Validierung des Produkts sowie weitere experimentelle Daten positiv auf zusätzliche IP-Anmeldungen auswirken werden. Vor allem der Patentschutz stellt in nächster Zeit einen wichtigen Meilenstein für BNT23001 dar. BioNxt hat in Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada bereits die nationale Phase beim Patentschutz eingeleitet.