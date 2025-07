Nokia senkt Gewinnprognose – Aktie geht auf Talfahrt

Nokia erwartet für das laufende Jahr nun einen operativen Gewinn von 1,6 bis 2,1 Milliarden Euro. Dies stellt eine deutliche Reduzierung gegenüber der ursprünglichen Prognose von bis zu 2,4 Milliarden Euro im Januar dar. Dieser Schritt verdeutlicht die weitreichenden Folgen der Handelskonflikte unter der Trump-Administration, von denen die gesamte Lieferkette betroffen ist. Insbesondere für Netzwerkausrüster wie Nokia und den Konkurrenten Ericsson wird die Marktlage zunehmend schwieriger, da Telekommunikationsanbieter ihre kostspieligen Netzwerkinvestitionen zurückhalten.

Die Nokia-Aktie verlor am Mittwoch an der Börse in Helsinki bis zu 8,2 Prozent an Wert und fiel auf 3,77 Euro – der größte Intraday-Verlust seit dem 24. April, so Bloomberg. Das Unternehmen geht von einem negativen Einfluss durch Währungsschwankungen in Höhe von rund 230 Millionen Euro aus, vor allem durch die Entwicklung des US-Dollars. Ein Teil dieses Effekts ist auf die Neubewertung von Währungsfonds in Nicht-Bargeld-Positionen zurückzuführen.