Trump-Deal mit Japan: Auch Autos? Das kann nicht funktionieren!

Trump verkündet einen Deal mit Japan zu 15%-Zöllen - laut Bericht eines japanischen Fernsehsenders (NHK) beinhaltet das auch Auto-Zölle? Wenn ja, dann würden nur für Autos, die aus Japan in die USA importiert werden, 15%-Zölle anfallen, für alle anderen aber die normalen Zölle für Autos von 25% (dann würde es für viele Autohersteller dieser Welt Sinn machen, die Produktion nach Japan zu verlagern!). Trump selbst sprach nur von 15% reziproken Zöllen - vermutlich wird erst heute klar, ob Zölle auf Autos (und andere Sektor-Zölle wie Aluminium, Kupfer etc.) unter diese 15% fallen oder nicht. Wenn nicht, ist das für Japan kein guter Deal (Auto-Exporte in die USA machen mehr als ein Drittel der japanischen Exporte in die USA aus). Gestern nachbörslich maue Zahlen und Ausblicke von SAP und Texas Instruments - heute kommen nachbörslich Tesla und Google (Alphabet)..

1. Zölle, Autos und Milliarden: Der neue Trump-Japan-Deal

2. SAP-Quartalszahlen: Headline-Zahlen gut – aber Cloud-Wachstum überzeugt nicht

