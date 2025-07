Australische Aktien: Stabilität und Wachstum fürs Portfolio

Australien ist für seine stabile Wirtschaft, seinen Rohstoffreichtum und seine innovativen Unternehmen bekannt ist. Als eine der größten Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum bietet „Down Under“ zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. Australische Aktien mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis Investoren, die auf der Suche nach stabilen Erträgen und langfristigem Wachstum sind, können mit australischen Aktien ihr Portfolio um aussichtsreiche Titel ergänzen. Es gibt zahlreiche Anlagechancen in verschiedene Sektoren (z. B. Rohstoffe, Finanzen, Gesundheitswesen, Immobilien oder Technologie). Australiens Börsenindex ASX 200 hat in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Denn die ohnehin robuste Wirtschaft wird auch noch von der Notenbank unterstützt. Die Reserve Bank of Australia hatte den Leitzins zuletzt im Mai um 0,25 BP auf 3,85% gesenkt - das erste Mal seit November 2020 gesenkt. Eine weitere Zinssenkung wird nu für Mitte 2026 erwartet. Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE: Übersicht | LinkedIn