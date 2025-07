Sonic Healthcare ist ein ertragreicher Diagnostiker

Sonic Healthcare ist einer der weltweit größten medizinischen Diagnostikdienstleister und wächst stark - zunehmend angetrieben von KI. Das 1987 mit Hauptsitz in Sidney gegründete Unternehmen ist vor allem für seine qualitativ hochwertigen diagnostischen Dienstleistungen in den Bereichen Labormedizin, Pathologie und Radiologie bekannt. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk aus über 300 Laboren und mehr als 100 Radiologiezentren. Es ist in Australien, Neuseeland, Europa (u.a. Deutschland, Schweiz, Großbritannien), den USA und Kanada tätig.

Sonic Healtcare setzt zunehmend auf KI. Das Unternehmen hat das KI-Joint Venture Franklin.ai gegründet, um KI-basierte Diagnosetools für die Pathologie zu entwickeln. Das erste bereits fertige KI-Produkt (Prostate Digital) wurde im zweiten Quartal klinisch getestet und soll künftig weltweit vermarktet werden.

Rentabilität steigt

Zudem hält Sonic Healthcare 18% der Anteile an Harrison.ai, einem KI-Entwickler zur Entscheidungsunterstützung in der Radiologie. Harrison.ai hat bereits Produkte für Thorax-Röntgen- und CT-Untersuchungen des Gehirns auf den Markt gebracht und konnte erste Aufträge in Australien, Asien, Europa und Großbritannien an Land ziehen.

Der Fokus auf KI dürfte Sonics Rentabilität weiter verbessern. Analysten der Schweizer Investmentbank UBS rechnen bereits ohne KI-Tools damit, dass der Nettogewinn nach Steuern von 536 Mio. US-Dollar in diesem auf 885 Mio. US-Dollar im Jahr 2029 und damit um rund 65% steigen könnte. Verlaufen die digitalen Initiativen erfolgreich, dürfte sich das Gewinnwachstum noch beschleunigen.

Aktie ist preiswert

Mit einem KGV um 21 ist die Aktie des Diagnostikdienstleister inzwischen nicht mehr teuer. Nachdem sich der Aktienkurs seit den Corona-Hochs von Ende 2021 beinahe halbiert hat, zeichnet sich zwischen 24 und 28,50 AUD eine Bodenbildung ab.

