Kohl's-Aktie: Zwischen Short Squeeze und Meme-Stock

Die Wall Street setzt gegen die Aktien des Unternehmens, insbesondere nach der viel beachteten Entlassung von CEO Ashley Buchanan im Mai. Einige Kohl's-Anleihen werden mit hohen Abschlägen gehandelt – ein Zeichen dafür, dass Anleiheinvestoren an der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens zweifeln.

Der Umsatz des US-Einzelhändlers Kohl's sinkt seit Jahren, da die Verbraucher verstärkt online einkaufen. Vergleichbar ist Kohl's, vom Geschäftsmodell her, hierzulande mit KiK.

Laut FactSet waren bis Montag fast die Hälfte der ausgegebenen Aktien des Unternehmens leerverkauft, was bedeutet, dass eine überwiegend professionelle Gruppe von Anlegern auf einen Kursrückgang der Aktie spekulierte.

Das rief die US-amerikanische Reddit-Community auf den Plan, die sogenannten Apes. Die Kohl's-Aktie hatte sich am Dienstag bei Börsenöffnung mehr als verdoppelt, nachdem der Einzelhändler über Nacht in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

Die Aktie gab ihre Gewinne am Dienstag wieder weitestgehend ab und schloss mit einem Plus von 38 Prozent bei 14,34 Dollar. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei etwa 9 US-Dollar.

Meme-Trader zielen oft auf Unternehmen ab, die stark leerverkauft sind, wie zuvor Kohl's und GameStop, in der Hoffnung, einen sogenannten Short Squeeze auszulösen.

Leerverkäufer wetten gegen Unternehmen, indem sie Aktien von Brokern leihen und sofort wieder verkaufen, in der Hoffnung, die Aktien später günstiger zurückzukaufen und die Differenz einzustreichen. Steigt der Kurs stattdessen, müssen Leerverkäufer ihre Aktien möglicherweise zurückkaufen, um aus dem Verlustgeschäft auszusteigen. Dieser Kreislauf erzeugt noch mehr Nachfrage und kann die Aktienkurse in die Höhe treiben. Ein klassischer Short Squeeze.

Die Short Squeezes und die schwindelerregende Rallye der Meme-Aktien sind laut Experten die jüngsten Anzeichen für einen überhitzten Aktienmarkt. Anleger haben bereits Aktien von verlustbringenden Unternehmen aufgekauft und damit eine Markterholung unterstützt, die die Indizes auf wiederholte Rekordwerte gehoben und aus den Tiefen des zollbedingten Ausverkaufs im April befreit hat.

Auch Optionshändler mischen mit. Mehr als 3,4 Millionen Opendoor-Optionskontrakte wechselten am Montag den Besitzer, was rund 10 Prozent des gesamten Optionsvolumens für einzelne Aktien an diesem Tag entspricht, wie aus Daten von Cboe Global Markets hervorgeht. Das ist laut SpotGamma-Daten mehr als das Optionsvolumen für Tesla und Nvidia zusammen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion