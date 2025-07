56 Prozent in 3 Wochen: Diese SDax-Rakete zündet die nächste Rallye-Stufe

Nach einer Anhebung seiner Jahresziele kratzt der im SDax notierte Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk am Mittwochmorgen an seinem Rekordhoch aus der vergangenen Woche. Auf der Handelsplattform Tradegate erreichte die Aktie zeitweise ein Plus von 4,7 Prozent auf 83 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Erst vergangene Woche hatten die Vorwerk-Papiere mit 83,80 Euro ein Rekordhoch erreicht, nachdem das Unternehmen einen neuen Großauftrag für eine LNG-Pipeline an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gelandet hatte. Nach einem Kursplus von mehr als 210 Prozent seit Jahresbeginn nahmen Anleger anschließend erst einmal Gewinne mit.