Industrie-Experten definieren digitale Technologien und Strategien, um betriebskritische Ergebnisse voranzutreiben

ROM, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, erweitert seine beliebte ROKStudios-Videoserie mit neuen aufschlussreichen Inhalten.

Die aktuelle Staffel ist für Führungskräfte aus der Industrie besonders interessant und enthält Interviews mit verschiedenen Geschäftsinhabern, CEOs, CTOs und leitenden Experten, die Einblicke geben, wie sie und ihre Unternehmen die Möglichkeiten digitaler Technologien nutzen.

„Die Digitalisierung ist heute ein geschäftliches Muss, wenn man in einem modernen industriellen Umfeld erfolgreich sein will", erklärt Jan Van Den Bossche, Regional Vice President, Technology & Domain Expertise, EMEA, Rockwell Automation. „Es gibt nur noch sehr wenige Hindernisse für die digitale Transformation, und die Vorteile - selbst kurzfristig - können immens sein, wie die Beispiele in diesen Interviews zeigen. Ich empfehle Herstellern, sich die neue Serie anzusehen, denn sie werden Gemeinsamkeiten mit ihren eigenen geschäftlichen Zwängen, operativen Zielen und finanziellen Ergebnissen finden."

Zu den Videos der neuen Staffel gehören: