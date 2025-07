LenioBio erhält EU4Health-Förderung in Höhe von 3,7 Mio. EUR für die Entwicklung von ALiCE® zur kostengünstigen und schnellen Herstellung von Medikamenten auf Proteinbasis

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die LenioBio GmbH hat von der

Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HaDEA), die die

entsprechende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Auftrag der

Behörde für Gesundheitskrisenvorsorge und -bewältigung (HERA) der Europäischen

Kommission durchgeführt hat, den Zuschlag für die EU4Health-Förderung erhalten.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Weiterentwicklung des zellfreien

Proteinexpressionssystems ALiCE® als innovative, schnelle und bedarfsgerechte

Technologie zur Herstellung von Arzneimitteln, die für Europa von strategischem

Wert ist und dem Auftrag von HERA entspricht. Für das Projekt wurde ein Zuschuss

von 3,7 Mio. EUR bewilligt; es begann am 1. Juli 2025 und läuft bis Ende 2027.



Diese EU4Health-Maßnahme trägt zur Verwirklichung des strategischen Ziels der

Europäischen Union bei, die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit

von unentbehrlichen Arzneimitteln zu verbessern. Durch die Unterstützung der

Entwicklung innovativer Herstellungsverfahren will HERA eine effizientere,

kosteneffektivere, skalierbarere, nachhaltigere und umweltfreundlichere

Produktion von Arzneimitteln ermöglichen.





LenioBio wird mit einem Projekt mit dem Titel " Innovative protein medicinebiomanufacturing with Continuous-Modular ALiCE " beitragen, zu dessenHauptzielen das Projekt gehört:- Skalierung ALiCE® Lysatproduktion durch Optimierung der Prozessausbeute,Erhöhung der Chargengröße und Übergang zur kontinuierlichen Herstellung- Erweiterung der Fähigkeiten von ALiCE® für gezielte Klassen vonProteinarzneimitteln wie Impfstoffe, multispezifische Antikörper undWachstumsfaktoren durch die Entwicklung neuer Funktionalitäten und dieDemonstration modularer Proteinproduktionsmethoden in großem Maßstab- Schaffung der Voraussetzungen für die Herstellung von Lysaten in GMP-Qualitätdurch Festlegung der analytischen Qualifikationen, der Qualitätssysteme unddes Pakets für die Einreichung von Zulassungsanträgen"Dieser Zuschuss ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für LenioBio. Sieermöglicht es uns, unsere Plattform zu skalieren und ihre Anwendung für dieHerstellung von Medikamenten zu erweitern, indem sie eine zukunftssichere Lösungfür die flexible Produktion neuartiger und komplexer Proteine bietet" , sagteAndré Goerke, CEO von LenioBio.Das Projekt von LenioBio ist von der Europäischen Kommission mit dem STEP-Siegelausgezeichnet worden. Das STEP-Siegel wird für Vorschläge vergeben, die alsstrategisch wichtig für die technologische und gesundheitliche Souveränität