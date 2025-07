Appian von Chartis Research als Vorreiter für KI-gestützte Prozessorchestrierung ausgezeichnet

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Emerging markets Aktien mit hoher Dividendenrendite Commercial International Bank -3,29 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 22.04.25, 15:00

Berlin (ots/PRNewswire) - Führendes Analystenhaus bestätigt die Innovationskraftvon Appian im FinanzsektorAppian (NASDAQ: APPN), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützterProzessorchestrierung, ist in drei aktuellen Berichten von Chartis Research alsVorreiter in den Bereichen Risk Management, Financial Crime and Compliance undClient Lifecycle Management hervorgehoben worden. Die Auszeichnungenunterstreichen die zentrale Bedeutung von Appian für Finanzinstitute bei derModernisierung in diesen Gebieten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4472252-1&h=1128895726&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Findustries%2Ffinancial-services%2Foverview%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3DFinancialServices%26utm_content%3DChartis&a=zentrale+Bedeutung+von+Appian+f%C3%BCr+Finanzinstitute+bei+der+Modernisierung+in+diesen+Gebieten) durch denEinsatz von KI und innovativer Prozesssteuerung.In der aktuellen "Chartis RiskTech AI 50 2025"-Liste der weltweit führendenKI-Anbieter erhielt Appian die Kategorie-Auszeichnung für "KI-gesteuerteProzesskontrolle und Process Mining". Der Report bewertetet die Anbieterhinsichtlich ihrer KI-Strategie, technologischer Kompetenz, Umsetzungserfolg,Reifegrad und Innovationskraft im Finanzbereich. Die Platzierung dokumentiert,wie Appian KI nahtlos in Prozesssteuerung und Process Mining integriert undFinanzinstituten dabei hilft, automatisierte, intelligente und prüfungssichereArbeitsabläufe zu etablieren."Die Prozessmanagement-Plattform von Appian bildet die ideale Grundlage für denEinsatz und die Orchestrierung von KI-Anwendungen. Damit positioniert sichAppian als ein zentraler Anbieter für agentenbasierte Lösungen", betont SidDash, Chief Researcher bei Chartis.Auch im aktuellen "Chartis FCC50 2025"-Bericht, der die weltweit führendenAnbieter im Kampf gegen Finanzkriminalität und für Compliance-Lösungen bewertet,wird Appian besonders hervorgehoben. Der Report untersucht, wie moderneTechnologien wie KI, Automatisierung und Low-Code-Plattformen dieBetrugserkennung, Überwachung regulatorischer Änderungen und dasCompliance-Management nachhaltig verändern. Appian wurde in der Kategorie"Plattformen - Lösungsagnostische Plattform" ausgezeichnet und punktet mit einerflexiblen, einheitlichen Unternehmensplattform, die zahlreiche Anwendungsfälleim Bereich Finanzkriminalität und Compliance abdeckt.Mit der Appian-Plattform können https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4472252-1&h=577009255&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Findustries%2Ffinancial-services%2Fgovernance-risk-compliance%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release