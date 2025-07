Familienunternehmen zählt zu modernsten Arbeitgebern der Region (FOTO)

München (ots) - Die Arbeitgeberfamilie Maisel & Friends wurde von der

Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID) mit dem renommierten

TOP-Arbeitgeber Award ausgezeichnet. Damit wird das Bayreuther

Familienunternehmen für seine zukunftsweisende Unternehmenskultur und seine

innovative Personalstrategie gewürdigt.



"Mit diesem Preis ehren wir Arbeitgeber, die nicht nur moderne Arbeitsplätze

schaffen, sondern auch langfristige Perspektiven, Sinnstiftung und echte

Wertschätzung bieten", so Kajetan Brandstätter, Präsident der BVMID. Gestern

überreichte er die Auszeichnung persönlich an das Team von Maisel & Friends.





Ausschlaggebend für die Ehrung waren insbesondere drei zentrale Säulen, die das

Arbeitsumfeld bei Maisel & Friends prägen: ein modernes Arbeitsumfeld, flache

Hierarchien und eine wertebasierte Führung.



Ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor



Mit dem Maisel's Office hat das Unternehmen in den letzten Jahren ein

hochmodernes Arbeitsumfeld geschaffen, das Tradition und Zukunft miteinander

verbindet. Die technische Ausstattung ist auf dem neuesten Stand, während das

Interieur im Hygge-Stil Wärme und Gemütlichkeit vermittelt. Ein besonderer Ort

der Begegnung ist der neue Schalander - die hauseigene Kantine - die nicht nur

als Treffpunkt für Mitarbeitende dient, sondern auch Freunde und Gäste

willkommen heißt und neben täglich wechselnden Fleischgerichten auch immer eine

vegane Speise im Angebot hat.



Werteorientierte Führung und Teamkultur auf Augenhöhe



Die bei Maisel & Friends schon seit über 20 Jahren gelebte Du-Kultur sowie der

partnerschaftliche Dialog auf Augenhöhe wurden von der BVMID besonders

hervorgehoben. Die Führung basiert auf klaren Werten, die tief in der DNA des

Familienunternehmens verankert sind - und gleichzeitig Raum für modernes Denken

schaffen. "Wir verstehen uns als offene Plattform, auf der sich Unternehmen und

Menschen mit gleichen Werten gemeinsam weiterentwickeln", so das

Selbstverständnis von Maisel & Friends und daher rührt auch der Zusatz "Friends"

im Namen.



Recruiting mit Herz und Kreativität



Bereits seit 2022 vereint die Arbeitgebermarke "Maisel & Friends" alle

Unternehmensbereiche unter einem Dach. Die gemeinsame Recruiting-Kampagne "Was

ist dein Traumjob? #irgendwasmitBier" bringt den besonderen Charme des

Arbeitgebers auf den Punkt: Hier zählt nicht nur Qualifikation, sondern vor

allem Begeisterung, Teamgeist und die Lust, mitzugestalten.



Ein Unternehmen mit klarer Vision



"Ich bin wirklich stolz auf diese Auszeichnung", freut sich Jeff Maisel, Inhaber

in vierter Generation. "Sie bestätigt, dass unsere Philosophie ankommt - bei

unseren Mitarbeitenden, bei Bewerberinnen und Bewerbern und in der gesamten

Region. Wir werden weiterhin alles dafür tun, ein attraktiver Arbeitgeber zu

sein. Das ist mir eine echte Herzensangelegenheit."



Die Vision von Maisel & Friends ist ambitioniert: Bis 2038 will das

Familienunternehmen als gesundes, unabhängiges Netzwerk wachsen - mit Menschen,

die mit Freude dabei sind. Getragen von echter Begeisterung für Getränke, Genuss

und Gastlichkeit, bleibt der Mensch dabei stets im Mittelpunkt: menschlich nah

und strategisch weit.



Weitere Informationen: http://www.maiselandfriends.com



Offene Stellen:



