Aras als führender PLM-Anbieter ausgezeichnet / Top-Bewertungen bei Ideen- und Anforderungsmanagement, Rückverfolgbarkeit, Beschaffungsintegration, Prozessliste und Anwenderakzeptanz

München (ots) - Der aktuelle Report "The Forrester Wave: Product Lifecycle

Management For Discrete Manufacturers, Q3 2025" bestätigt die führende Position

von Aras als Anbieter von Lösungen für das Product Lifecycle Management (PLM)

und den Digital Thread. Forrester schreibt: "Die Vision von Aras ist es, die

Innovations-Community mit einem datengestützten, KI-basierten Ansatz für PLM zu

stärken. Das Unternehmen verzeichnet dabei im Vergleich mit anderen Anbietern in

unserer Untersuchung eine überdurchschnittliche Akzeptanz im Markt."



Aras gehörte nicht nur zum ausgewählten Teilnehmerkreis der aktuellen

Forrester-Wave-Analyse, sondern konnte auch gleich in sieben zentralen

Kategorien die bestmöglichen Bewertungen erzielen, darunter:





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Short 753,91€ 4,96 × 12,25 Zum Produkt Long 655,45€ 5,04 × 12,22 Zum Produkt