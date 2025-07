Nr. 1 in Deutschland und Europaweit führend / Mehr als ein Trend - Dreame setzt sichals Marktführer durch! (FOTO)

Berlin (ots) - Das globale Beratungsunternehmen Frost & Sullivan veröffentlichte

heute seinen Marktbericht für Saugroboter vom April 2025. Daraus geht hervor,

dass Dreame Technology

(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/109267537/5e313c590-szsrmw) gemessen am

Umsatz den ersten Platz im Markt für Saugroboter in Deutschland belegt. Der

Bericht bestätigt außerdem die weltweite Führungsposition von Dreame: In 18

Ländern - darunter 11 in Europa, wie Deutschland, Frankreich, die Schweiz,

Belgien und Italien - erreichte die Marke Platz 1. Dies unterstreicht den rasant

wachsenden Einfluss von Dreame in der Region.



*Frost & Sullivan - 2025 Global Robot Vacuum Market Monthly Tracking ( Link

(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/109400441/02f5e62121a-szsw52) )









Das starke Wachstum im ersten Quartal ist vor allem auf innovative Produkte

zurückzuführen, die intelligente Technik mit praktischem Nutzen im Alltag

verbinden. An der Spitze steht der X50 Ultra Complete , ausgestattet mit

ProLeap(TM) , das das Überwinden von 6 cm hohen Türschwellen ermöglicht, sowie

VersaLift(TM) , mit dem das Gerät auf eine Höhe von nur 8,9 cm abgesenkt werden

kann, um auch unter niedrige Möbel zu gelangen. Er erreicht Ecken, die viele

andere Roboter aussparen, während HyperDetangling(TM) ein Verheddern von Haaren

verhindert. Die All-in-One PowerDock(TM) automatisiert Staubentsorgung,

Heißwasser-Wischreinigung, Wasserauffüllung und Trocknung - für eine echte

Rundum-Reinigung ohne manuellen Aufwand.



Neben dem Spitzenmodell bringt der L50 Pro Ultra leistungsstarke Technologie

einem breiteren Publikum näher. Mit 19.500 Pa Saugkraft, Dual Flex Arm

-Randreinigung, EasyLeap(TM) -Hindernisüberwindung und einer verbesserten

PowerDock bietet er starke Leistung und smarte Reinigung zu einem attraktiven

Preis. Diese beiden Modelle sind zentrale Treiber für den kometenhaften Aufstieg

von Dreame in den europäischen Märkten.



IFA 2025: Dreame startet in eine neue Ära globaler Marktführerschaft



Im September wird Dreame auf der IFA seinen bisher größten Auftritt hinlegen:

Erstmals übernimmt die Marke eine komplette Halle - Halle 7.1A mit einer Fläche

von 1.218 Quadratmetern . Noch vor drei Jahren war Dreame ohne eigenen Stand auf

der IFA vertreten. Heute - mit Spitzentechnologie, einem starken Vertriebs- und

Servicenetz sowie einem klaren Fokus auf benutzerorientiertes Design - hat sich

Dreame zur führenden Marke für Saugroboter in Europa entwickelt.



Die Präsentation auf der IFA 2025 wird nicht nur eine Feier des bisher

Erreichten, sondern auch ein Ausblick auf die nächsten Meilensteine. Besuchen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





