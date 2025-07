Nikkei 225 Index nimmt Rekordjagd auf

Insgesamt hat der Befreiungsschlag aus Ende Juni für den Nikkei 225 Index unmittelbares Kurspotenzial zurück an die Rekordstände aus dem abgelaufenen Jahr bei 42.426 Punkten freigesetzt, worauf sich der Index zielstrebig zubewegt. Ein unmittelbares Long-Engagement auf das Barometer könnte unter den gegebenen Umständen abgeschlossen und vom starken Momentum profitiert werden. Unterstützungen findet der Index nun bei 40.257 und darunter 38.957 Zählern vor. Solange es bei einer gewöhnlichen Konsolidierung bleibt und der vorherige Abwärtstrend unberührt bleibt, bleiben die Abwärtsziele aktiv. Schädlicher wäre für den Nikkei 225 Index ein Wiedereintritt in den vorherigen Trend, dies würde nämlich mit potenziellen Abschlägen zurück auf 35.665 Punkte einhergehen.

Fazit:

Die Euphorie unter den Anlegern an Japans Börsen könnte noch eine Weile lang anhalten und das Barometer unmittelbar an seine Vorjahreshochs und Rekordstände bei 42.426 Punkten treiben. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU0G6P ließe sich auf der verbleibenden Wegstrecke noch eine Rendite von 45 Prozent herausholen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,31 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht allzu nah an den aktuellen Kurs angesetzt werden, zur Orientierung könnte der Bereich um 39.950 Punkten gewählt werden. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,87 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch noch gut einige Wochen eingeplant werden, ehe eine vollständige Abarbeitung der Idee am Ende vorliegt.