Plansecur rät zur Elementarversicherung - unabhängig vom Gesetzgeber

Unabhängig davon, ob die neue Bundesregierung eine Elementarpflichtversicherung

einführt oder nicht, sollte jede Eigentümerin und jeder Eigentümer einer

Immobilie eine solche Versicherung auf jeden Fall abschließen, rät die

Finanzberatungsgruppe Plansecur. Der Hintergrund: Extremwetterereignisse wie

Starkregen, Hochwasser, Hagel und Hitzewellen nehmen auch in Deutschland spürbar

zu. Die Folgen sind oft dramatisch: überflutete Keller, zerstörte Hausdächer,

unbewohnbare Wohnungen und immense finanzielle Verluste. Plansecur empfiehlt

Immobilienbesitzerinnen und -besitzern daher, sich rechtzeitig gegen diese

klimabedingten Schäden wirksam abzusichern - baulich und finanziell.



Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verursachten

Naturgefahren im Jahr 2024 Schäden an Wohngebäuden und Hausrat in Höhe von etwa

4,4 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil der Betroffenen war nicht oder nur

unzureichend versichert. Rund 54 Prozent der privaten Wohngebäude in Deutschland

verfügen über eine Elementarschadenversicherung, die Schäden durch

Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch oder Schneedruck abdeckt.









Viele Hausbesitzer verlassen sich irrtümlich auf die Wohngebäudeversicherung,

die aber typischerweise lediglich Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasserschäden

abdeckt - nicht jedoch Starkregen oder Überschwemmung. Gerade solche Ereignisse

treten jedoch durch den Klimawandel immer häufiger auf. Die Flutkatastrophe im

Ahrtal 2021 hat gezeigt, wie schnell aus einem regionalen Unwetter eine

existenzbedrohende Lage entstehen kann. Für viele Betroffene reichte der

Versicherungsschutz nicht aus - sie waren auf staatliche Soforthilfe angewiesen,

die jedoch nicht garantiert ist.



Eine umfassende Elementarschadenversicherung ist daher der wichtigste Baustein

finanzieller Extremwettervorsorge für Privathaushalte. Sie kann als

Zusatzbaustein zur Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden. Die Kosten

variieren je nach Lage, Gebäudetyp und Risikoklasse, liegen etwa zwischen

zweihundert und vierhundert Euro pro Jahr. In Risikogebieten kann die Prämie

deutlich höher ausfallen. Viele Versicherer verlangen dort entweder hohe

Selbstbehalte oder bieten Policen gar nicht mehr an. Dies gilt auch für

gewerbliche Objekte, allerdings nicht in Bezug auf die Prämien. Dennoch gilt:

Wer in einem Gebiet mit potenziellem Hochwasserrisiko wohnt, sollte gezielt

seinen Versicherungspartner ansprechen und Anbieter vergleichen.



