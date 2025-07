TÜV SÜD konzentriert Leistungen von zwei Divisionen in der neuen Division Industry & Infrastructure (FOTO)

München (ots) - Um seine Kunden weltweit noch besser zu unterstützen,

konzentriert der internationale Prüf- und Zertifizierungsdienstleister TÜV SÜD

die Dienstleistungen der Divisionen Industry Service und Real Estate &

Infrastructure in der neuen Division Industry & Infrastructure. Die

Verantwortung für die Division übernehmen CEO Walter Reithmaier, CFO Markus

Starflinger und COO Stephan Jacoby.



Mit rund 30.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr

2024 ist TÜV SÜD einer der weltweit führenden Prüf- und

Zertifizierungsdienstleister. Im Segment INDUSTRY erwirtschafteten 7.900

Beschäftige einen Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Das Segment bestand

bisher aus den beiden Divisionen Industry Service und Real Estate &

Infrastructure, deren Kompetenzen nun in der Division Industry & Infrastructure

zusammengeführt werden. Hier bündelt der Konzern seine weltweiten Leistungen für

Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen,

Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden.





Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Entwicklungen verstärkt TÜV SÜD seine

Bemühungen, um seine internationalen Kunden noch besser zu unterstützen. "Mit

einem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen

setzen wir auf Innovation und Expertise, um Unternehmen weltweit durch diese

anspruchsvollen Zeiten zu navigieren", sagt Walter Reithmaier, CEO der Division

Industry & Infrastructure von TÜV SÜD. Mit einem starken Fokus auf digitale

Lösungen und innovative Technologien hilft TÜV SÜD seinen Kunden dabei, ihre

Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. "In

unsicheren Zeiten ist es entscheidend, dass Unternehmen auf verlässliche Partner

zählen können", fügt Reithmaier hinzu. "Wir sind stolz darauf, diese Rolle für

unsere Kunden weltweit zu übernehmen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu

erreichen."



Das bestätigt Markus Starflinger, CFO der Division Industry & Infrastructure von

TÜV SÜD: "Wir müssen Lösungen für die komplexen Rahmenbedingungen anbieten, mit

denen unsere Kunden aktuell konfrontiert sind." Vor dem Hintergrund aktueller

Herausforderungen wie der Nachhaltigkeit von Gebäuden, den Anforderungen an

kritische Infrastrukturen sowie der Energiewende erkennt Starflinger ein

erhebliches Marktpotenzial für die neue Division und den gesamten Konzern.



Mit den Leistungen der I&I-Division ist TÜV SÜD nach Aussage von Stephan Jacoby,

COO der der Division Industry & Infrastructure von TÜV SÜD, zurzeit in 38

Ländern präsent. "Wir haben ein sehr breites und sehr spannendes

Produktportfolio mit unterschiedlichen Schwerpunkten, von internationalen

Großprojekten bis hin zum lokalen Flächengeschäft in den einzelnen Ländern und

Regionen", erklärt Jacoby. Eine der wichtigsten Aufgaben des Führungsteams

bestehe nun darin, vorhandene Synergien zu nutzen, um das internationale

Netzwerk des Konzerns weiter auszubauen.



Walter Reithmaier, studierter Fahrzeugtechniker, übernahm bei TÜV SÜD bereits

verschiedene Führungspositionen, etwa bei der TÜV SÜD Automotive GmbH, der TÜV

SÜD Product Service GmbH und der Division Product Service. Markus Starflinger

startete 2013 im Beteiligungscontrolling, leitete später das Financial

Controlling und war acht Jahre für das Konzerncontrolling verantwortlich.

Stephan Jacoby war von 2018 bis 2022 CFO der Division Industry, von 2022 bis

2025 CFO der Division Mobility sowie Geschäftsführer der TÜV SÜD Auto Service

GmbH.



