Stimmung in Chemie und Pharma leicht verbessert (FOTO)

"Die Stimmung in der deutschen Chemie- und Pharmabranche ist nach wie vor vonHemmnissen und Unsicherheitsfaktoren wie hohen Energiepreisen, Bürokratie undZollstreitigkeiten geprägt", so VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. "Dennochscheinen sich die Geschäftserwartungen vieler Unternehmen langsam zustabilisieren - und das spüren auch die Mitarbeitenden." Die Unternehmen seiennun gefordert, ihre personalpolitischen Hausaufgaben zu machen und ihre Fach-und Führungskräfte auf der weiteren Reise durch die Transformation derChemiebranche mitzunehmen.An der Spitze des Umfragerankings steht erneut der deutsche Zweig desniederländischen Chemieriesen Lyondellbasell, gefolgt vom Mainzer GlaskonzernSchott. Auf den Plätzen drei und vier folgen - ebenfalls wie im Vorjahr - dasPharmaunternehmen Boehringer Ingelheim und der bayerische Chemiekonzern Wacker.Ihre Platzierung im Personalranking deutlich verbessern konnten der Konsumgüter-und Klebstoffhersteller Henkel (von Platz 14 im Vorjahr auf Platz sieben) undder Pharma- und Medizinbedarfsspezialist B. Braun Melsungen (von 16 auf zehn).Ebenfalls Plätze gutmachen konnte der Kölner Spezialchemiekonzern Lanxess (von20 auf 15).Deutlich zurückgefallen sind hingegen der deutsche Zweig des US-amerikanischenChemieunternehmens Celanese (von elf auf 20) und des Mineralölkonzerns Shell(von acht auf 21), die nun am Ende des Rankings der 21 Unternehmen stehen.Am deutlichsten kritisiert wurde über alle teilnehmenden Unternehmen hinwegerneut die Qualität der Personalentwicklung. Hier vergaben die befragtenVAA-Mitglieder im Schnitt die Schulnote 3,9. Auch die Karrierechancen (3,9) unddie Ehrlichkeit der Zielvereinbarungssysteme (3,5) ruft wie in den Vorjahrendeutliche Kritik der Fach- und Führungskräfte hervor.Die jährliche VAA-Befindlichkeitsumfrage(https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/befindlichkeitsumfrage) wurde2025 zum 24. Mal durchgeführt. Sie ist ein anerkanntes und unabhängigesBarometer für die Stimmung der außertariflichen und leitenden Angestellten inder Branche. An der Befindlichkeitsumfrage von Mitte April bis Mitte Maibeteiligten sich rund 2.000 Personen.Ansprechpartner für Rückfragen:Christoph Janik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Analyse und Statistik, Tel:+49 221 160010, E-Mail: christoph.janik@vaa.de, www.vaa.de.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6082342OTS: VAA - Führungskräfte Chemie