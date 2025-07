Deloitte und STACKIT starten strategische Partnerschaft für digitale Souveränität in Europa / Partnerschaft verbindet technologische Plattform von STACKIT mit Beratungsexpertise von Deloitte

München (ots) - Deloitte und STACKIT, der Cloud-Anbieter der Schwarz Gruppe,

haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen und

öffentliche Institutionen beim Aufbau einer sicheren, rechtskonformen und

wirtschaftlich unabhängigen Cloud- und Dateninfrastruktur in Europa zu

unterstützen.



"Digitale Souveränität ist die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und

Innovationskraft in Europa", betont Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland.

"Diese Partnerschaft ist nicht nur ein Bekenntnis zu europäischen Werten,

sondern auch ein konkretes Handlungsversprechen: Für resiliente Infrastrukturen,

vertrauenswürdige KI und eine Zukunft, in der Europa digitale Souveränität

aufbaut. STACKIT bringt dabei die souveräne technologische Plattform und

Skalierbarkeit mit, Deloitte ergänzt dies mit tiefgreifender Beratungsexpertise,

regulatorischem Know-how, Branchenverständnis und Implementierungswissen."





