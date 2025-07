Eine Value-Qualitäts-Dividendenaktie mit 3,1 % Rendite im Warren-Buffett-Style

Eine Aktie, die derzeit ebenfalls viele Buffett-Kriterien erfüllt, ist Lamb Weston.

Lamb Westons Geschäft & starke Marktstellung

Das Unternehmen aus Eagle (Idaho, USA) wurde 1950 gegründet, war bis 2016 ein Teil des ConAgra-Konzerns und zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern tiefgekühlter Kartoffelprodukte. Dazu gehören beispielsweise Pommes Frites, Kartoffelwedges, Spiralen, Crisscuts, Röstis, Süßkartoffelprodukte sowie kartoffelbasiertes Fingerfood und Appetizer.

Lamb Weston vertreibt seine Produkte über Fast-Food-Ketten wie McDonald's, KFC und Taco Bell, in Kantinen und über den Einzelhandel weltweit in mehr als 100 Ländern.

Während das Unternehmen in Nordamerika den Markt anführt, ist weltweit nur McCain Foods mit relativ knappem Vorsprung noch stärker. Lamb Weston profitiert von seinen vertikal integrierten, effizienten Lieferketten mit exklusiven Partnerschaften mit vielen Landwirten und von hochautomatisierten Verarbeitungsanlagen, die Skalenvorteile sichern. Langfristige Verträge mit Großkunden wie McDonald's und Wendy’s garantieren zudem stabile Absatzmengen und Planungssicherheit.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil liegt in Lamb Westons Innovationskraft: Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich neue Schnittformen, Geschmacksrichtungen und Zubereitungsoptionen, etwa für Airfryer oder den Außer-Haus-Markt. Mit seiner wachstumsorientierten Mehrmarkenstrategie und Premium-Brands wie „Grown in Idaho“, die höhere Margen und eine stärkere Markenbindung im B2C-Bereich ermöglichen, profitiert Lamb Weston außerdem vom Einzelhandelsbereich.

International treibt der Konzern sein Wachstum durch Joint Ventures und Investitionen in China, Indien und Europa voran, was regionale Nähe zu Absatzmärkten und logistische Vorteile schafft.

Abgerundet wird das Profil durch fundierte Agrar- und Wetterrisikokompetenz, die bei der Beschaffung, Lagerung und Verarbeitung von Kartoffeln eine zentrale Rolle spielt und das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber Ernte- und Preisschwankungen macht.

Gute finanzielle Entwicklung

Lamb Weston konnte in den Geschäftsjahren 2015 bis 2024 den Umsatz kontinuierlich von 2.925 auf 6.468 Millionen US-Dollar steigern.

Der Gewinn zog von 268 auf 726 Millionen US-Dollar an, durchlief aufgrund der Kartoffelernten-Abhängigkeit aber zwischen 2019 und 2022 auch eine rückläufige Phase.

Eigene Darstellung: Quelle: https://investors.lambweston.com

Doch historisch gesehen erholte sich die Gewinnmarge daraufhin bisher immer wieder.

Eigene Darstellung: Quelle: https://investors.lambweston.com

Insgesamt ist das Geschäft mit durchschnittlichen Gewinnmargen von 10,7 Prozent und Gesamtkapitalrenditen von 11,5 Prozent hochprofitabel.

In den jüngsten Quartalen berichtete Lamb Weston über sinkende Ergebnisse, was auf schwächere McDonald’s- und Hamburger‑Ketten-Besuche zurückzuführen war, während sich die Transport- und Lagerkosten aufgrund gestiegener Lagerbestände verteuerten. Die Umstellung auf ein neues ERP-System verursachte zusätzlich Probleme, was nach einem Verlust im zweiten Geschäftsquartal 2025 zu einem CEO-Wechsel führte.

Mittlerweile wurden die Kosten um 450 Millionen US-Dollar reduziert, was im dritten Geschäftsquartal 2025 zu einer Gewinnstabilisierung beitrug, während das operative Ergebnis bereits wieder um elf Prozent anzog.

Günstige Bewertung

Die Lamb-Weston-Aktie notiert heute zu einer Rekord-Dividendenrendite von 3,1 Prozent und ausgehend von einer durchschnittlichen Geschäftsentwicklung zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 10,3 (22.07.2025), während das Unternehmen prozentual zweistellig wächst.

Fazit: Lamb Weston

Kurzfristige Ergebnisrückgänge haben die Lamb-Weston-Aktie zuletzt verbilligt, während der Konzern langfristig mit hoher Profitabilität stark wächst und eine Gewinnmargen-Erholung sehr wahrscheinlich erscheint.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

