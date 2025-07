Bundeswehr soll Rüstungsgüter schneller beschaffen können

lafaces schrieb gestern 16:25

Immer dieses Gequatsche von irgendwelchen Investoren. Jeder erzählt etwas anderes.



Ob zum Beispiel die Herren von aktienlust oder ein Dirk Müller. Jeder möchte als Guru in die Börsengeschichte eingehen. Genauso wird seit Wochen schon wieder der Untergang der Aktien prophezeit. Beispiel eines angeblich erfahrenen Investors: "Ich habe all meine Aktien verkauft und bin nur noch in Gold und Silber investiert. Der Rest liegt auf dem Konto. Macht es mir nach und dann kann der Untergang kommen". Es wird so lange negativ gequatscht bis ein heftiger Rücksetzer irgendwann eintritt. Und dann will jeder es prophezeit und gewarnt haben. Der ist dann der Größte. Denn darauf haben diese sogenannten Wahrsager gewartet um endlich selbst nachzukaufen.

Und nicht wenige lassen sich dadurch leiten.



Und täglich grüßt das Murmeltier.



Ich bleibe weiterhin long bei Rheinmetall investiert.