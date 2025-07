Diese attraktiv bewertete Value-Aktie dreht jetzt auf!

Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte das Unternehmen seine Erlöse um 3,0 Prozent auf 10,86 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden die Schätzungen um 180 Millionen US-Dollar übertroffen. Ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich ist zugegeben nicht beeindruckend, zu bedenken ist jedoch, dass sich der Markt nach dem Corona-bedingten Investitionsboom in einer Konsolidierungsphase befindet.

Nettogewinn steigt überproportional

Auch beim Ertrag hat Thermo Fisher Scientific besser performt als erwartet. Statt 5,24 US-Dollar erwirtschaftete der Konzern einen bereinigten Gewinn In Höhe von 5,36 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahresquartal lag dieser Wert mit 5,37 US-Dollar geringfügig höher.

Ohne Bereinigungen zeigt sich ein vorteilhafteres Bild. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn ist von 1,548 Milliarden US-Dollar auf 1,617 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 4,5 Prozent beziehungsweise 4,28 US-Dollar je Anteil. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr waren es 4,04 US-Dollar.

Prognose steht noch aus – könnte angehoben werden

CEO Marc Casper blickte zufrieden auf das abgelaufene Quartal zurück: "Unser außergewöhnliches Team operiert weiterhin auf einem hohen Niveau und befördert so den Erfolg unserer Kunden in einem makroökonomisch herausfordernden Umfeld. [...] Unsere Agilität erlaubt uns die Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen und das aktive Management unserer Kostenbasis."

Eine Prognose für das kommende Quartal will das Unternehmen am Mittwochnachmittag vorlegen. Ähnlich wie Mitbewerber Danaher am Vortag könnte sich das Management zu einer (geringfügigen) Anpassung der Prognose nach oben entscheiden, denn bislang deutet alles auf eine sich auf niedrigem Niveau beschleunigende Erholung der Nachfrage hin.

Aktie hat nach Kursflaute einiges wiedergutzumachen

Auch ohne eine ihnen bekannte Guidance griffen Anlegerinnen und Anleger in der US-Vorbörse zu. Die Aktie verteuerte sich rasch nach Veröffentlichung der Zahlen um 2,2 Prozent und schloss damit an ihre kräftigen Vortagsgewinne in Höhe von 5,6 Prozent an.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Aktie jedoch noch einiges wiedergutzumachen, denn gegenwärtig steht hier ein Minus von 21,7 Prozent zu Buche. Das ist außergewöhnlich schwach für die Aktie, die über viele Jahre hinweg nur eine Richtung kannte: nach oben.

Fazit: Zum aktuellen Kurs zuschlagen!

Doch die lange Kursflaute könnte eine für Investoren attraktive Einstiegsgelegenheit geschaffen haben, denn die Bewertung ist so günstig wie lange nicht. Das für das laufende Geschäftsjahr geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 19,1 – und damit um 21,0 Prozent unter dem historischen Mittel. Auch bei vielen anderen Kennziffern handelt Thermo Fisher unter dem lange als fair geltenden Wert. Das deutet auf eine Unterbewertung hin.

Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach einem Weltmarktführer zu einem fairen Preis sind, können auf dem aktuellen Bewertungsniveau bedenkenlos zuschlagen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Thermo Fisher Scientific Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 375,0EUR auf Tradegate (23. Juli 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

