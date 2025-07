Dax hält sich am Mittag im Plus - Autowerte im Höhenflug

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.225 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten weiterhin die Autowerte mit kräftigen Gewinnen, am Ende ging SAP, Eon und Infineon.



"Die erste Euphoriewelle über das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan ist verflogen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Automobilbranche werde zwar noch verstärkt gesucht, aber insgesamt wollten die Marktteilnehmer nun endlich Fakten sehen. "Die jüngste Vergangenheit hatte zu oft aufgezeigt, dass der Teufel im Detail steckt."





