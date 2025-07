RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola nach Zahlen und der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Auf eine Kapitalerhöhung habe der Markt wohl erst nach dem Kapitalmarkttag des Versorgers im September spekuliert, schrieb Fernando Garcia in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Den Nettogewinn im ersten Halbjahr sieht er über und die Nettoverschuldung unter den Erwartungen./rob/gl/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 02:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 15,81EUR auf Tradegate (23. Juli 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.