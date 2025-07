Bank of America wird vor Amazons Zahlen bullish – KI soll Kurstreiber werden

Die Bank of America (BofA) zeigt sich vor der Quartalsbilanz von Amazon optimistisch und erklärt, dass der E-Commerce-Riese in der zweiten Jahreshälfte sein volles Potenzial im Bereich künstliche Intelligenz (KI) entfalten könnte.

Amazon wird seine Quartalszahlen am 31. Juli veröffentlichen. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 3,7 Prozent gestiegen.

Post hat seine Prognosen für das zweite Quartal angehoben, gestützt auf starke Einzelhandelsdaten, das Wachstum der Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic, ein verlängerter Prime Day sowie positive Währungseffekte. Seine Schätzungen liegen weiterhin über dem Marktkonsens, was vor allem auf robuste E-Commerce-Trends zurückzuführen sei.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechnet der Analyst mit einer starken Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz sowie mit einem anhaltenden Kapazitätsausbau bei Amazon Web Services (AWS). Zwar dürfte sich das Wachstum von AWS im zweiten Quartal leicht verlangsamen im Vergleich zum ersten, doch die langfristige Entwicklung sieht Post weiterhin positiv.

Post geht auch davon aus, dass der Einzelhandel im zweiten Quartal solide abschneidet. Gleichzeitig sieht er im starken Auftragsbestand aus dem ersten Quartal und in den wachsenden Investitionen in AWS einen Treiber für beschleunigtes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.

Auch für das dritte Quartal gibt sich der Analyst zuversichtlich. Er verweist auf das verlängerte Prime-Day-Event und die robuste Konsumlaune als unterstützende Faktoren. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen, jedoch eine eher zurückhaltende Prognose für das laufende Quartal abgegeben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

